Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Из мелкой посуды не пьём

Из мелкой посуды не пьём

Французы в некоторых отношениях молодцы. Сеть супермаркетов Каррефур, аналог нашего Ашана (шучу), начала позорить поставщиков, которые тайно уменьшают бутыли: был литр, стало 950 мл, были поллитра, стало 400 грамм (ссылка).

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