В самолёте, вылетающим в Ереван, возможно находится бомба: Рейс в Шеремьево задержан

В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба, сообщает телеграм-канал 112.Как только пассажирка поднялась на борт самолёта, вылетающего в Ереван, она сообщила бортпроводникам, что в её ручной клади бомба.