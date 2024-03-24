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В самолёте, вылетающим в Ереван, возможно находится бомба: Рейс в Шеремьево задержан

В самолёте, вылетающим в Ереван, возможно находится бомба: Рейс в Шеремьево задержан

В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба, сообщает телеграм-канал 112.Как только пассажирка поднялась на борт самолёта, вылетающего в Ереван, она сообщила бортпроводникам, что в её ручной клади бомба.

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