Почему ракеты Patriot стали символом утраченных иллюзий киевского руководства? Как отказ Boeing и Трампа от лицензий перечеркнул планы по производству вооружений? Действительно ли миссия Лоры Лумер в Киев стала самым громким провалом украинской дипломатии? И почему коалиция желающих, но не могущих грозит Киеву тотальным разгромом на международной арене? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы … Читать далее: https://govorit.