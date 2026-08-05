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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Коалиция желающих трещит, а Мерц в эротическом вояже

Анатолий Шарий: Коалиция желающих трещит, а Мерц в эротическом вояже

Почему ракеты Patriot стали символом утраченных иллюзий киевского руководства? Как отказ Boeing и Трампа от лицензий перечеркнул планы по производству вооружений? Действительно ли миссия Лоры Лумер в Киев стала самым громким провалом украинской дипломатии? И почему коалиция желающих, но не могущих грозит Киеву тотальным разгромом на международной арене? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы … Читать далее: https://govorit.

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