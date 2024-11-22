Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Двести Хиросим

Двести Хиросим

  Новая вундерваффе прилетела в завод Южмаш. Это шесть раздельных блоков по шесть боеголовок в каждом - хотя, поговаривают, их может быть и 8х8, что зависит от конфигурации и задач.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Ну а что &quot;Орешник&quot;? Знамо дело: &quot;Он шёл по сельской местности, к ближайшему орешнику за новою метлой.&quot; Чтоб гнать их, гнать метлой поганой 😜
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5 час.
Игорь Прийма
Вот честно скажу --- слёзы радости на глазах появились из-за &quot;Орешника&quot; !!!😀👍👍👍
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4 час.

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