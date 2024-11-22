Новая вундерваффе прилетела в завод Южмаш. Это шесть раздельных блоков по шесть боеголовок в каждом - хотя, поговаривают, их может быть и 8х8, что зависит от конфигурации и задач.
Двести Хиросим
Комментарии
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Сергей Тюрин
Ну а что "Орешник"? Знамо дело: "Он шёл по сельской местности, к ближайшему орешнику за новою метлой." Чтоб гнать их, гнать метлой поганой 😜
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5 час.
Игорь Прийма
Вот честно скажу --- слёзы радости на глазах появились из-за "Орешника" !!!😀👍👍👍
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4 час.
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