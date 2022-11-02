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Выпускник УВВАКУ Сергей Марущак назначен заместителем начальника полиции Омской области

Выпускник УВВАКУ Сергей Марущак назначен заместителем начальника полиции Омской области

Глава МВД РФ назначил омскому УМВД куратора работы с личным составом. Как передают СМИ Омска, им стал Сергей Марущак — выпускник Уссурийского высшего военного автомобильного командного училища 1989 года, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на БК55.

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