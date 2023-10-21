Белый дом попытался оправдать Байдена за его ответ по поводу судьбы Газы

Вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа не смог полностью расслышать президент США Джо Байден, поэтому его утвердительный ответ относился только к необходимости освобождения заложников, заявил 21 октября представитель Белого дома, сообщает журналистский пресс-пул.