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Президент Ирана пообещал обуздать Израиль

Президент Ирана пообещал обуздать Израиль

По словам Масуда Пезешкиана, сплоченность исламских государств позволит добиться мира на Ближнем Востоке.

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