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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. На сегодняшний день Александр – игрок нашего клуба»

Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. На сегодняшний день Александр – игрок нашего клуба»

– Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев – футболист «Спартака».

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