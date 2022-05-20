Кино: Что погубило жизнь и карьеру четвёртой жены Михаила Ефремова и талантливой актрисы Ксении Качалиной

В 1990-е годы дебют Ксении Качалиной в кино был стремительным и ярким. Красивая и, несомненно, талантливая актриса смогла обратить на себя внимание режиссёров, и даже в то сложное время её приглашали на съёмки.
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