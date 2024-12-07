Больше всего одежды осенью заказывали москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы

Главная модная тенденция прошедшей осени у россиян — максимально комфортная одежда в стиле кэжуал. Осенний гардероб россиян выглядит так: мужчины отдали предпочтение в пользу брюк-карго, повседневных хлопковых футболок и флисовых курток.
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