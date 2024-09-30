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Парламентская газета

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Сенатор Шейкин рассказал об опасности рекламы банкротства

Сенатор Шейкин рассказал об опасности рекламы банкротства

Рекламные объявления о том, как легко получить кредит, а затем без особых усилий списать его, создают иллюзию безопасности, вводя граждан в ловушку нереалистичных ожиданий, заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».

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