Действующий под позывным «Шило» пулемётчик отряда Армии Российской Федерации поделился информацией о том, что диверсионные группы боевиков киевского режима еженедельно проводят провальные операции по высадке на левобережной части Херсонщины.
Действующий под позывным «Шило» пулемётчик отряда Армии Российской Федерации поделился информацией о том, что диверсионные группы боевиков киевского режима еженедельно проводят провальные операции по высадке на левобережной части Херсонщины.
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