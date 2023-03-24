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Боец ВС РФ сообщил о попытках ВСУ высадиться на левобережье Херсонской области

Боец ВС РФ сообщил о попытках ВСУ высадиться на левобережье Херсонской области

Действующий под позывным «Шило» пулемётчик отряда Армии Российской Федерации поделился информацией о том, что диверсионные группы боевиков киевского режима еженедельно проводят провальные операции по высадке на левобережной части Херсонщины.

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