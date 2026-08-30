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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латышонок об уходе из «Зенита»: «Был в плохой форме, голы залетали какие-то – меня решили сменить. Мог остаться и так же деньги получать, но не хочу»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок объяснил, почему решил покинуть « Зенит ». Латышонок перешел в «Зенит» из калининградского клуба в июле 2024 года.

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