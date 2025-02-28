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"АвтоВАЗ" показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие.

"АвтоВАЗ" показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие.

"АвтоВАЗ" показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие. В июне президент "АвтоВАЗа" Соколов говорил, что стоимость этого автомобиля в самой бюджетной комплектации оценивается в 1-1,2 млн рублей, но она может быть скорректирована в соответствии с рынком.

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