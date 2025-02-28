"АвтоВАЗ" показал дизайн салона Lada Iskra, старт производства которой намечен на это полугодие. В июне президент "АвтоВАЗа" Соколов говорил, что стоимость этого автомобиля в самой бюджетной комплектации оценивается в 1-1,2 млн рублей, но она может быть скорректирована в соответствии с рынком.