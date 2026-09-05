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Орловские новости

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Почти 40% россиян готовы рефинансировать рыночную ипотеку

Почти 40% россиян готовы рефинансировать рыночную ипотеку

36% россиян, планирующих рыночную ипотеку, уверены в снижении ставок и готовы к рефинансированию. Большинство рассчитывает на уменьшение ставки на 2-3 процентных пункта.

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