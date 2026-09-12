Министр Словакии Бланар предупредил о рисках поставок оружия Киеву

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что экономическое давление на Россию не приведет к разрешению конфликта на Украине, а поставки оружия Киеву лишь усугубят ситуацию и приведут к эскалации.
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