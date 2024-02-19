Янис Тимма стал игроком «Обрадойро»

Контракт с латвийским форвардом рассчитан до конца текущего сезона. Тимма начинал сезон за «Дарушафаку», набирая 11,1 очка и 4,4 подбора в среднем за матч в чемпионате Турции, а также 8,0 очка и 3,6 подбора в Лиге чемпионов.