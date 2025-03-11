Заряженные Lada Granta Cross с климат-контролем, подогревами и большим экраном отправились на полигон перед началом продаж

На прошлой неделе на АвтоВАЗе было собрано пять опытных образцов Lada Granta Cross в кузове лифтбэк. Все автомобили окрашены в цвет «Борнео», а не «Платина», как ошибочно сообщалось ранее пабликом Avtograd.
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