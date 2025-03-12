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Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае полиция устанавливает круг потерпевших от мошеннических действий руководителя и сотрудников двух потребительских кооперативов

В Ставропольском крае полиция устанавливает круг потерпевших от мошеннических действий руководителя и сотрудников двух потребительских кооперативов

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется многоэпизодное уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя и сотрудников потребительского кооператива социально-экономического развития «Сберзайм» и потребительского кооператива «Альтернатива» города Ставрополя.

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