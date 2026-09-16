«Газпром» отыскал замену сотням произведенных на Украине двигателей

РАО «Газпром» сообщает, что приступил к испытаниям нового российского газотурбинного двигателя, которому предстоит заменить сотни двигателей, которые производили на Украине на советских мощностях.
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