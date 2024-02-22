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В администрации Херсонской области опровергли сообщения о гибели Сальдо

В администрации Херсонской области опровергли сообщения о гибели Сальдо

Фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые распространили 21 февраля проукраинские Telegram-каналы, пополнили архив подобных сообщений, заявил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

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