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Царьград

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"Дорогое и смертельное" ДТП в Москве попало на видео: мотоцикл врезался в "Бентли"

"Дорогое и смертельное" ДТП в Москве попало на видео: мотоцикл врезался в "Бентли"

Предположительно, девушка-водитель люксового кроссовера не заметила байкера, сбив его насмерть.Вечером 17 сентября в Таганском районе Москвы произошла авария, унесшая жизнь 43-летнего мотоциклиста.

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