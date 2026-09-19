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Регионы России

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«Амур» прервал победную серию «Динамо» в КХЛ

«Амур» прервал победную серию «Динамо» в КХЛ

Вратарь «Амура» Максим Дорождко впервые в сезоне отразил 31 бросок, сыграв на ноль. Нападающий Олег Ли внёс значительный вклад, набрав 3 (1+2) очка.

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