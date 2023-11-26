Вы должны дать покупателю повод открыть кошелек: стратегия успеха розничной торговли в условиях рыночных вызовов

Когда речь заходит об улучшении показателей розничной торговли или стремлении изменить бизнес, возможно, стоит не сразу обращаться к следующему крупному, блестящему технологическому инструменту (например, генеративному ИИ).
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