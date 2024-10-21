Intel Core Ultra 9 285K при экстремальном режиме потребляя до 370 Вт в тесте Cinebench на 8,5% б...

Intel Core Ultra 9 285K при экстремальном режиме потребляя до 370 Вт в тесте Cinebench на 8,5% быстрее, чем 14900KSПриближаясь ближе к официальным релизам процессоров Intel Core Ultra 200S стало появляться довольно много результатов тестов производительности и устанавливая новые рекорды.