Intel Core Ultra 9 285K при экстремальном режиме потребляя до 370 Вт в тесте Cinebench на 8,5% б...

Intel Core Ultra 9 285K при экстремальном режиме потребляя до 370 Вт в тесте Cinebench на 8,5% быстрее, чем 14900KSПриближаясь ближе к официальным релизам процессоров Intel Core Ultra 200S стало появляться довольно много результатов тестов производительности и устанавливая новые рекорды.
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