Вечерняя Москва

17 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хунхуз
    Почему пшеков и хохлов свиней берут в плен? Только трупы!Офицер ЛНР Марочк...
  • Игорь
    Уничтожать польскую шляхту! Гнать поганой метлой!Офицер ЛНР Марочк...
  • Владимир Малыхин
    совершенно верно,и не нужно быть экспертом,что бы понимать что эту раковую опухоль можно удалить только хирургическим...TAC: Украина долж...

Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов на имущество до 1 декабря

Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов на имущество до 1 декабря

До 1 декабря россиянам необходимо успеть оплатить налоги за свое имущество. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх