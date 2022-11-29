Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов на имущество до 1 декабря

До 1 декабря россиянам необходимо успеть оплатить налоги за свое имущество. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.