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Аргументы и Факты

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Принц Гарри готовит фильм к 30-летию смерти принцессы Дианы

Принц Гарри готовит фильм к 30-летию смерти принцессы Дианы

Принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери — принцессе Диане. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник, близкий к младшему сыну короля Великобритании Карла III.

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