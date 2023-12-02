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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каплина о борьбе с Гореевой на последнем круге: «Хотела выйти по внешнему радиусу, но случайно задела Настюхину палку. Я даже не заметила»

Елизавета Каплина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске, опередив на финишном круге Анастасию Горееву.

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