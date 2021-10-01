Донбасс Сегодня

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СМИ: в Иране со стороны Азербайджана атакован секретный ядерный объект

СМИ: в Иране со стороны Азербайджана атакован секретный ядерный объект

Политика Происшествия Секретный объект находится недалеко от Тегерана. В Иране спутник дистанционного зондирования зафиксировал удар по секретному ядерному объекту.

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