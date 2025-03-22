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«Кивнул и промолчал». Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове

«Кивнул и промолчал». Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России.

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