«Кивнул и промолчал». Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России.
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