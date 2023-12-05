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Украинские боевики обстреляли рынок в Донецке

Украинские боевики обстреляли рынок в Донецке

Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра. Об этом 6 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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