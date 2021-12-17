ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгодаЕвросоюз по итогам заседания 16 декабря решил продлить экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, сообщил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгодаЕвросоюз по итогам заседания 16 декабря решил продлить экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, сообщил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.
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