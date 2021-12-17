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ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгодаЕвросоюз по итогам заседания 16 декабря решил продлить экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, сообщил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

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