Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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yumashev

В Ленинграде во время войны на крышах дежурили жители и сбрасывали зажигалки. Пора внести изменения в Закон об оружии на территориях, подверженных воздушному нападению. Дроны прекрасно сбиваются охотничьими дробовиками. Надо отработать технологию для городской застройки и организовать дежурства. Пусть губернаторы займутся. А то, один беспилотник сбили, а 39 дронов нанесли ущерб.