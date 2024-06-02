НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Почему не сбиваем БПЛА в акватории Черного моря.....Российские средст...
  • Вальтер Юпитер
    Александр Беглов ...
  • Вальтер Юпитер
    А конечно. Единой Россией командует Берл Лазар. Он-то знает кого выдвигать. Во власти должны сидеть только его ставле...Александр Беглов ...

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

В 14.30 В Минобороны РФ сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. «Около 14.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
yumashev
В Ленинграде во время войны на крышах дежурили жители и сбрасывали зажигалки. Пора внести изменения в Закон об оружии на территориях, подверженных воздушному нападению. Дроны прекрасно сбиваются охотничьими дробовиками. Надо отработать технологию для городской застройки и организовать дежурства. Пусть губернаторы займутся. А то, один беспилотник сбили, а 39 дронов нанесли ущерб.
Ответить
17 час.
Валентин Щербаков
Почему не сбиваем БПЛА в акватории Черного моря.....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх