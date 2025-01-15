Культурная неделя: выбор «Известий»

КиноЧетыре четверти, 16+ Фото: Киноглаз Режиссер: Евгения Тирдатова. В ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина, Кирилл ГребенщиковПереехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физматшколе и выйти на золотую медаль.