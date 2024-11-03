📹⚡️Силами взводно-тактического мотострелкового подразделения 36-й бригады 29-й общевойсковой армии ГрВ "Восток" был установлен полный физический контроль над н.
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📹⚡️Силами взводно-тактического мотострелкового подразделения 36-й бригады 29-й общевойсковой армии ГрВ "Восток" был установлен полный физический контроль над н.