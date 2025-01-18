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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Правительство ЮАР официально открыло прием заявок от организаторов на проведение Гран-при «Формулы-1»

Правительство страны открыло прием заявок от потенциальных организаторов будущей гонки – которым нужно будет представить планы по проведению Гран-при.

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