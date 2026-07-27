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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не нужно думать, что Макрон и Мбаппе играют в футбол в воскресенье. Но они понимают друг друга и говорят на одном языке». Экс-советник Елисейского дворца о президенте и форварде

Сирил Морин, бывший советник Елисейского дворца по вопросам спорта  с 2017 по 2025 год, рассказал о взаимоотношениях президента Франции Эммануэля Макрона и нападающего национальной сборной Килиана Мбаппе .

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