Странно это: эти актеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса еще недавно были на пике славы. А потом “вжух” — и… Источник Открыть "Вот и слава прошла: 8 звёзд, чья популярность испарилась в одночасье" на FiNE NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии