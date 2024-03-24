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Вот и слава прошла: 8 звёзд, чья популярность испарилась в одночасье

Вот и слава прошла: 8 звёзд, чья популярность испарилась в одночасье

Странно это: эти актеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса еще недавно были на пике славы. А потом “вжух” — и… Источник Открыть "Вот и слава прошла: 8 звёзд, чья популярность испарилась в одночасье" на FiNE NEWS.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хрю и все
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