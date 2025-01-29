Пенсионеры зовут Путина и Трампа в Краснодар – шокирующее предложение!

Фото: t.me/otryady_putina Краснодар в центре внимания: пенсионеры предложили Путину и Трампу провести переговоры в столице Кубани Краснодар становится площадкой для неожиданной дипломатической инициативы.
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