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Раненные в секторе Газа израильские солдаты отказываются встречаться с Нетаньяху

Раненные в секторе Газа израильские солдаты отказываются встречаться с Нетаньяху

Израильские солдаты, получившие ранения во время наземных боев в секторе Газа, отказались встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, когда он посетил их в больнице в Иерусалиме, сообщает израильский телеканал Channel 13.

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