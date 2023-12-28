Раненные в секторе Газа израильские солдаты отказываются встречаться с Нетаньяху

Израильские солдаты, получившие ранения во время наземных боев в секторе Газа, отказались встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, когда он посетил их в больнице в Иерусалиме, сообщает израильский телеканал Channel 13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)