Мощнейшая солнечная вспышка и магнитная буря 1 января 2024 года Юлия СоколоваСамая сильная с 2017 года вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.