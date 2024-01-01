Мощнейшая солнечная вспышка и магнитная буря 1 января 2024 года Юлия СоколоваСамая сильная с 2017 года вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь, как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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