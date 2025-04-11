BP: симптомы психоза проявляются в удивительной закономерности

Пациенты с психозом имеют нарушенную связь с реальностью, часто страдают от бреда и галлюцинаций. Считалось, что эти симптомы возникают из-за одних и тех же мозговых процессов, но новое исследование Йельского университета опровергает это давнее убеждение.
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