Андрей Разин сменил Ларионова в СКА, но сможет ли он спасти Питер от кризиса и не собьется ли в свои старые ошибки? «ТИ-Спорт» разбирается, почему «Магнитка» проиграла, чем рискует руководство СКА и причем тут Роман Ротенберг.