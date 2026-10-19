Андрей Разин сменил Ларионова в СКА, но сможет ли он спасти Питер от кризиса и не собьется ли в свои старые ошибки? «ТИ-Спорт» разбирается, почему «Магнитка» проиграла, чем рискует руководство СКА и причем тут Роман Ротенберг.
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