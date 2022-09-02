Захарян не перешел в «Челси», а Обамеянг смог, стартовал сезон КХЛ, ЦСКА взял Рошу, «МЮ» снова победил и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем пятницу с нашим дайджестом новостей💫 1. В топ-лигах Европы закрылось летнее трансферное окно.
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