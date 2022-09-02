Захарян не перешел в «Челси», а Обамеянг смог, стартовал сезон КХЛ, ЦСКА взял Рошу, «МЮ» снова победил и другие новости утра

Камбэк «Спартака» и осечка «Динамо», 9 голов «Ливерпуля» и хет-трик Холанда, поул Сайнса в Бельгии, ничьи «Баварии» и «Юве», титулы Касаткиной и Самсоновой, «Барса» зарегистрировала Кунде и другие новости