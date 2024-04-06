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  • Alexander Maev
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  • Юрий
    .100 лучших сольны...
  • Юрий
    .100 лучших сольны...

100 величайших басистов всех времен - 1

100 величайших басистов всех времен - 1

“Никто из нас не хотел быть басистом. В нашем представлении он был толстяком, который всегда играл сзади” - Пол Маккартни (Paul McCartney) Хотя слова Макки могут показаться несколько резкими, это правда, что басисты в основном остаются в тени.

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