Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах физической расправой с требованиями отказа от публикаций с упоминанием  одной из национальностей главному редактору информационного агентства «Регнум».

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Комментарии
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ВИ
Василиса Иванова
Россия такая сладенькая, для всех, кроме русских, хорошенькая! Ничего не сделают. У нас слабая нерешительная власть.
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20 час.
Natalya Dolgushina
Азербайджанцев давно пора на место ставить. наши законы они не признают. вопросы решают угрозами.
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20 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Начинать надо с закрытия Всероссийскаго азербайджанского конкресса. Сборище диаспоры.
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19 час.
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