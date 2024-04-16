Никита Кологривый оказался "меж двух огней" из-за службы отчима в ВСУ

Известный актёр Никита Кологривый поделился воспоминаниями о детстве на две страны. После развода родителей его мама жила на Украине, а отец — в Сибири, и школьнику Никите приходилось разрываться между двумя, как он выразился, мирами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии