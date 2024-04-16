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Никита Кологривый оказался "меж двух огней" из-за службы отчима в ВСУ

Никита Кологривый оказался "меж двух огней" из-за службы отчима в ВСУ

Известный актёр Никита Кологривый поделился воспоминаниями о детстве на две страны. После развода родителей его мама жила на Украине, а отец — в Сибири, и школьнику Никите приходилось разрываться между двумя, как он выразился, мирами.

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Комментарии
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Андрей
а Крым чей? Что ответил? Или и здесь между двух огней?
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20 час.

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