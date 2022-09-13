Глава Госдепа Блинкен: США призывают Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия

Вашингтон призывает Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен.
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