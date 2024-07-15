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Байден выступил за то, чтобы политические страсти в США утихли

Байден выступил за то, чтобы политические страсти в США утихли

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, обращаясь к нации после покушения на своего предшественника и конкурента от республиканцев Дональда Трампа, заявил, что политическим страстям в стране пора утихнуть.

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