Байден выступил за то, чтобы политические страсти в США утихли

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, обращаясь к нации после покушения на своего предшественника и конкурента от республиканцев Дональда Трампа, заявил, что политическим страстям в стране пора утихнуть.
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