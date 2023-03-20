"Всадил ему пулю": перепалка соседей в элитном районе Владивостока дошла до полиции

Перепалка соседей в элитном районе Владивостока дошла до полиции. Как сообщают в Tg-канале NBS24 (18+), житель Зеленого Бульвара получил пулю в ногу от шумных соседей, в результате чего на место происшествия сразу приехали скорая и полиция.